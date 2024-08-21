وفيما يلي بعض شركات الطيران التي أدخلت تعديلات على خدماتها من المنطقة وإليها:

شركة طيران ايجين: ألغت الشركة وهي الناقل الوطني اليوناني جميع رحلاتها من وإلى بيروت وعمّان وتل أبيب حتى 22 أغسطس.

الخطوط الجوية الجزائرية: علقت الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها من وإلى لبنان مؤقتا حتى إشعار آخر.

إير بالتيك: ألغت الشركة المملوكة لحكومة لاتفيا جميع رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى 25 أغسطس.

مجموعة إير فرانس-كيه.إل.إم: استأنفت إير فرانس رحلاتها الجوية بين باريس وبيروت يوم 15 أغسطس، بعد أن علقتها لأسبوعين. وألغت الذراع الهولندية كيه.إل.إم جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر.

ألغت وحدة ترانسافيا للطيران منخفض التكلفة الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 مارس 2025، والرحلات الجوية إلى عمّان حتى الثالث من نوفمبر.

إير إنديا: علقت شركة الطيران الهندية رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

كاثي باسيفيك: ألغت الشركة التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 مارس 2025.

دلتا إيرلاينز: مددت شركة دلتا إيرلاينز الأميركية تعليق الرحلات الجوية بين نيويورك وتل أبيب حتى 30 سبتمبر.

إيزي جت: قال متحدث باسم إيزي جت إن الشركة البريطانية للطيران منخفض التكلفة أوقفت رحلاتها من وإلى تل أبيب في أبريل، وستستأنفها في 30 مارس 2025.

فين إير: تواصل شركة الطيران الفنلندية تجنب المجال الجوي الإيراني مما قد يؤدي إلى تمديد وقت الرحلات من وإلى الدوحة.

إيتا إيروايز: مددت شركة الخطوط الجوية الإيطالية (إيتا) تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 21 أغسطس.

لوت: قالت شركة الطيران البولندية في تصريح أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز إنها علقت رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت حتى26 أغسطس.

مجموعة لوفتهانزا: مددت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية، التي تضم أيضا الخطوط الجوية السويسرية وخطوط بروكسل الجوية والخطوط الجوية النمساوية، تعليق الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان ومدينة أربيل العراقية حتى 26 أغسطس.

رايان إير: ألغت رايان إير أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 30 سبتمبر بسبب "قيود تشغيلية".

الخطوط الجوية السنغافورية: أوقفت الشركة التحليق عبر المجال الجوي الإيراني وتسلك مسارات بديلة.

تاروم: مددت شركة الطيران الرومانية الوطنية يوم 20 أغسطس تعليق رحلاتها الجوية إلى بيروت حتى الثاني من سبتمبر، فيما استأنفت مؤقتا الرحلات الجوية إلى تل أبيب وعمّان حتى 23 أغسطس.

يونايتد إيرلاينز: علقت شركة الطيران التي تتخذ من شيكاغو مقرا رحلاتها إلى تل أبيب لفترة غير محددة.

بيولينغ: ألغت الشركة الإسبانية للطيران منخفضة التكلفة، المملوكة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (أي.إيه.جي) جميع رحلاتها إلى تل أبيب وعمّان حتى 26 أكتوبر.

تنبيهات تتعلق بالمجال الجوي اللبناني:

نصحت بريطانيا شركات الطيران في المملكة المتحدة بعدم دخولالمجال الجوي اللبناني من الثامن من أغسطس حتى الرابع من نوفمبر ، مشيرة إلى "خطر محتمل على الطيران من نشاط عسكري".