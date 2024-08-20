وأضاف غالانت أن "الهجمات العميقة في لبنان بما فيها استهداف مخازن أسلحة في البقاع تأتي جزءا من التحضيرات لمواجهة أي تطورات".

وتابع الوزير الإسرائيلي: "مستعدون لتوسيع العمليات إذا لزم الأمر، ونشدد على أهمية الحفاظ على جاهزية عالية".

وأردف: "عازمون على إعادة سكان البلدات الشمالية إلى منازلهم بالقوة في حال فشل الجهود الدبلوماسية".

في غضون ذلك، شن حزب الله هجمات بالمسيرات ضد عدد من الأهداف الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيليا أن حريقا اندلع في الجولان المحتل إثر عقب تسلل عدد من المسيرات.

وأضافت أن صفارات الإنذار دوت في الجليل الغربي، وفي أكثر من 16 بلدة وثكنة بكريات شمونة خلال 5 دقائق.