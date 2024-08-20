وقال الكاتب والباحث السياسي إلحنان ميلر إن ما يحدث بين حزب الله وإسرائيل لا يندرج ضمن نفس قواعد الاشتباك المتبعة، وإنما يتجه إلى التصعيد نحو حرب شاملة، في ظل الاقتراب من نقطة اللاعودة.

وأضاف ميلر لسكاي نيوز عربية:

إسرائيل تستهدف بنك أهداف في كل أنحاء لبنان ردا على قصف عنيف من حزب الله للعمق الإسرائيلي بالمدافع والمسيرات.

هناك شريط أمني تكون داخل إسرائيل وهي سابقة خطيرة من وجهة نظر إسرائيلية.

سابقا كان الشريط الأمني داخل الأراضي اللبنانية، والآن أصبح داخل إسرائيل في ظل إخلاء مدن وقرى بأكملها في الشمال الإسرائيلي في الجليل وهو وضع لا يمكن للإسرائيليين تحمله.

إسرائيل لا تفضل في هذه الفترة حربا شاملة مع حزب الله لأنها منشغلة في قطاع غزة، وقواتها مستنزفة فيه، والحرب البرية مع لبنان ستكون مكلفة جدا.

هناك فهم إسرائيلي لأن الوضع في الشمال مربوط بالتطورات في قطاع غزة.

المؤسسة العسكرية في إسرائيل لا تفضل الحرب المفتوحة مع لبنان والتي قد تتسع لتشمل إيران.

هناك حربا إعلامية ونفسية تسير بالتوازي مع الحرب العسكرية.

حزب الله يحاول زيادة الضغط النفسي على إسرائيل وعلى سكانها، لينعكس الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقدم تنازلات، خاصة مطلب حماس بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

إسرائيل فشلت في معادلة الردع أمام حركة حماس لأن استعداداتها منذ فترة كانت لمواجهة حزب الله.

إسرائيل مستعدة لحرب مع حزب الله ولكن بثمن مؤلم للطرفين.

الانتقادات تتزايد لنتنياهو وهناك شرخ علني بينه وبين وزير الدفاع يوآف غالانت والطاقم المفاوض، ما يجعل رئيس الوزراء لا يملك الرصيد الشعبي لخوض غمار حرب مع حزب الله.

الموقف الإسرائيلي يريد استبعاد شبح الحرب ومنع التصعيد.

من ناحيته، يقول الكاتب والباحث السياسي علي سبيتي، خلال حديثه لسكاي نيوز عربية: