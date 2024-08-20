ووجه هاليفي مرارا انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لفشله في تطوير ما يسمى باستراتيجية الحرب.

وأكد أكثر من مرة على وجود حاجة ملحة للتوصل إلى صفقة تعيد الرهائن، وتحمل سابقا مسؤولية الفشل الأمني يوم 7 أكتوبر.

وتتوصل محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة هذا الأسبوع، وسط مخاوف من عدم إمكانية إسرائيل وحماس في التوصل إلى اتفاق.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، الإثنين، بوجود "عقبتين رئيسيتين" أمام المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، الذين تحتجزهم حماس منذ هجوم 7 أكتوبر.

وأوضح المصدر: "عقبتان رئيسيتان في المحادثات: أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة العسكرية على ممر فيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة، والثانية إنشاء آلية لمنع تهريب الأسلحة من جنوب غزة إلى الشمال"، مشيرا إلى أن حركة حماس ترفض المطلبين.