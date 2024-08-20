وتتمثل هذه الظاهرة في تصاعد دخان أبيض من باطن الأرض بشكل كثيف، الأمر الذي دفع السلطات إلى إرسال لجان متخصصة للتحقيق في مصدر هذا الدخان وأسبابه.

وبحسب السكان المحليين فإن الدخان يتصاعد من نفس الموقع منذ عدة أيام.

وعلى الرغم من تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن السلطات المحلية وإدارة المياه والغابات للتحقق من الوضع، إلا أن الغموض ما زال يكتنف الظاهرة.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظات تصاعد الدخان من الشقوق الأرضية.

أثارت الحادثة اهتمام الرعاة الذين يرتادون المنطقة بانتظام، والذين عبروا عن قلقهم من تأثيرات محتملة لهذه الظاهرة على المراعي والبيئة المحلية.