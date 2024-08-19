وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بـ"تعرض بلدات في قضاء بعلبك" في منطقة البقاع في شرق لبنان "لثلاث غارات إسرائيلية معادية مساء" الإثنين، دون أن تحدّد ما الذي طالته.

فيما أكد مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن "الغارات الإسرائيلية في منطقة البقاع في شرق لبنان استهدفت مخازن أسلحة تابعة لحزب الله".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن هناك 8 جرحى في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على منطقة البقاع.

يأتي هذا فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن موجة هجمات إسرائيلية "غير عادية" حدثت في عمق الأراضي اللبنانية.

وعقب الحادث، أعلن حزب الله استهداف مبان يستخدمها جنود إسرائيليون في ‏شوميرا بالأسلحة الصاروخية.