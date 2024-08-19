وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة واعتقلت 3 شبان.

وأضافت أن قوة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي "مستعربون" اقتحمت حي المريج في مدينة نابلس.

ونقلت عن مصادر أمنية أن "قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة مدينة نابلس، من المحورين الغربي دير شرف، والشرقي شارع القدس، عقب اكتشاف "مستعربين" في شارع المريج".

وأفادت بأن "قوات الاحتلال اعتقلت كل من عمير سلامي بعد الاعتداء عليه بالضرب وتخريب مركبته، ويوسف خرمة، وعمر عقاد، بعد مداهمة منازلهم في شارع المريج".