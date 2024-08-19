وأكد الحزب في بيان له أن أفراده تصدوا لجنود إسرائيليين "تسللوا" قرب الحدود اللبنانية ما أجبرهم على التراجع.

وأضاف البيان أن عناصر الحزب شنوا هجوما جويا متزامنا بأسراب من المسيرات الانقضاضية على موقعين عسكريين أحدهما ثكنة قرب مدينة عكا الساحلية على بعد نحو 15 كيلو مترا من الحدود، والثاني استهدف قاعدة لوجستية، ما ترتب عليه سقوط قتلى وجرحى.

البيان أوضح أن هجوم المسيرات جاء ردا على "الاعتداء والاغتيال الذي نفذته إسرائيل في منطقة قدموس في منطقة صور في جنوب لبنان".

وقال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن قواته قضت على قائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في غارة جوية على منطقة صور.

ويتبادل حزب الله القصف مع إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي بصورة شبه يومية عبر الحدود في عمليات قال إنه تهدف لتوفير إسناد لغزة.

وارتفع منسوب التوتر في الفترة الأخيرة بعد مقتل القائد العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر بغارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتوعد حزب الله بالرد على مقتله.

وقتل شكر قبل ساعات من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران في ضربة نسبت الى إسرائيل، وتوعدت طهران بالرد أيضا على مقتله.

وأعلن حزب الله في وقت متأخر من ليل الأحد ان مقاتليه استهدفوا "بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية" جنوداً إسرائيليين بعد رصد تسلل مجموعة منهم قرب الحدود، ما أجبرهم على التراجع.

وجدّد حزب الله صباح الاثنين قصفه بالصواريخ والمدفعية على ثكنة عسكرية إسرائيلية "ردّاً على اعتداءات العدو الإسرائيلي" وفق ما ذكر في بيان.