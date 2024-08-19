وذكر مكتب حاكم إسطنبول في بيان مقتضب أن القاتل "أسقط مسدسا مزودا بكاتم صوت في مكان الحادث".

ذكرت وكالة أنباء "ديميرورين" التركية أن رجلا كان يجلس في مقعد السائق لقي مصرعه وأصيب صديقه بجروح بالغة في إطلاق النار مساء الأحد.

وأصيب رجل آخر، وصفه مكتب حاكم إسطنبول بأنه الحارس الشخصي للقتيل، في قدمه.

كما قالت الوكالة إن جريمة القتل نفذها مهاجم ملثم واحد أو عدة مهاجمين.

كان الضحايا يسيرون في شارع ديلافير بمنطقة كاغد خانة شمالي إسطنبول عندما وقع الهجوم.

ووصفت الوكالة أحد المصابين بأنه رجل أعمال.

أظهرت صور من موقع الحادث مسدسا مزودا بكاتم للصوت على الرصيف بجوار سيارة بيضاء متوقفة بين سيارتين.

وظهرت ثقوب في الباب الخلفي للسيارة البيضاء الأقرب إلى الرصيف نتيجة طلقات نارية.