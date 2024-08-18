وطالب نتنياهو حسب بيان لمكتبه إلى "توجيه الضغوط على حركة حماس"، مستنكرا "رفضها المتعنت" للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وذلك قبيل زيارة جديدة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل.

وقال نتانياهو إن "حماس حتى الآن مصرة على رفضها ولم ترسل حتى ممثلا لها إلى مفاوضات الدوحة. لذلك يجب أن يوجه الضغط على حماس و (رئيس مكتبها السياسي يحيى) السنوار، وليس على الحكومة الإسرائيلية".