وقالت المؤسسة في بيان: "في ظل الظروف الحالية المختلفة، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنه قد تم خروج قسريا ظهر اليوم الواقع فيه 17/08/2024، آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل".

وأضافت أن هذا القرار جاء "جراء نفاذ خزين المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل، ما أدى بنتيجته إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليًا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، سجون..)".

وأوضحت المؤسسة أن التوقف عن الإنتاج يأتي بعد استنفاذ جميع الإجراءات الاحترازية الممكن اتخاذها من قبل مؤسسة كهرباء لبنان من أجل إطالة فترة إنتاج الطاقة بأقصى حدودها الدنيا الممكنة.

وأشارت إلى أنها "ستقوم مجددا بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسريا، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين مادة الغاز أويل لصالحها، ليتم من ثم إعادة التيار الكهربائي والتغذية تدريجيا إلى ما كانت عليها".

وتعليقا على بيان مؤسسة كهرباء لبنان، أكد المدير العام للطيران المدني في بيروت، فادي الحسن، لوسائل إعلام لبناينة أن: "المطار يؤمن الطاقة الكهربائية حاليا من المولدات، ونأمل ألا تطول الأزمة".