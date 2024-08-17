وقالت الوزارة، في بيانها الإحصائي اليومي، إنها أحصت بين من نقل إلى المستشفيات "69 شهيدا.. و136 إصابة" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية" حتى صباح السبت.

وأشارت إلى أن عدد الجرحى الإجمالي في قطاع غزة "بلغ 92537 إصابة منذ السابع من أكتوبر".

ونوهت إلى وجود آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف ورجال الإنقاذ لا يستطيعون الوصول إليهم.

وكان أكثر من 22 شخصا قتلوا في غارات إسرائيلية وقصف على مناطق مختلفة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم السبت.

وأعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم، مقتل 15 شخصا من عائلة فلسطينية واحدة في قصف جوي إسرائيلي في ساعة مبكرة السبت في وسط قطاع غزة، بينهم 9 أطفال و3 نساء.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، الأمر الذي نجم عنه مقتل 6 فلسطينيين، بينهم طفلان.