جاء ذلك غداة تقديم واشنطن مقترحا جديدا لهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال أبو زهري في بيان لوكالة فرانس برس إن "الحديث عن قرب التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار هو وهم".

وأكد القيادي في حماس أن "الاحتلال يواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق"، مضيفا "لسنا أمام اتفاق أو مفاوضات حقيقية، بل أمام فرض إملاءات أميركية".

وكان بايدن عبر، أمس الجمعة، عن تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، معتبرا أن ذلك بات أقرب اليوم مما كان عليه قبل أيام.

وحذر بايدن جميع الأطراف في المنطقة من تقويض جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إن التوصل إلى اتفاق بات قريبا.