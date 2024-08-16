وأوضح بيان صدر في هذا الشأن أن حماس تستغل تلك المناطق "الإنسانية" لإطلاق قذائف صاروخية نحو محيط القطاع.

وحذر الجيش الإسرائيلي من أن "البقاء في تلك المنطقة أصبح خطيرًا"، مضيفا أنه يتم تحذير السكان بشكل مسبق لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين وإبعادهم عن منطقة القتال.

وقتل فلسطيني يعمل ضمن طواقم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في قصف إسرائيلي على جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وتعليقا على ذلك قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن العالم يشهد لحظة قاتمة للغاية، بعد مقتل 40 ألف شخص في غضون عشرة أشهر فقط في غزة.

وأشار لازاريني، إلى أن من بين القتلى، أكثر من 200 عضو من فريق الأونروا، وأكثر من 100 صحفي، وعدد كبير جدا من العاملين في مجال الصحة.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، مقتل ستة مواطنين وجرح آخرين، في قصف إسرائيلي لمنزل في منطقة الدرج وسط مدينة غزة.

كما قتل 7 وأصيب آخرون، في غارة شنتها الطائرات الإسرائيلية على شقة سكنية في مخيم جباليا شمالي القطاع .

وفي دير البلح وسط القطاع، قتل واصيب عدد من المواطنين بقصف إسرائيلي لشقق سكنية، بالتزامن مع غارات على منطقة الجعفراوي جنوبي المدينة.