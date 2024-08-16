وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان "يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية جميع المجتمعات من الأذى، وهذا يشمل التدخل لوقف مثل هذا العنف، ومحاسبة جميع مرتكبيه".

وكشف الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، تفاصيل الحادث، الذي وصفه بـ"الخطير"، والذي وقع في قرية "جيت" بالضفة الغربية.

وجاء في بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، على حسابه في منصة "إكس":