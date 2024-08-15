تجاوزت حصيلة القتلى في غزة 40 ألف قتيل، وفق ما قاله مسؤولو الصحة في القطاع، ما يعكس حجم الهجوم الذي تشنه إسرائيل على الجيب الساحلي الضيق.
فيما تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الحادي عشر، أصبحت هذه الحرب واحدة من أكثر الصراعات تدميرا في التاريخ الحديث.
فيما يلي تفصيل سريع للصراع بالأرقام.
(الإحصاءات مصدرها تحديثات من الجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء، ووزارة الصحة في غزة، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وأخبار الأسوشيتد برس.
حصيلة القتلى
- الفلسطينيون الذين قتلوا في غزة: 40005 في الأقل
- الأشخاص الذين قتلوا في إسرائيل: نحو 1200
- الفلسطينيون الذين قتلوا في الضفة الغربية: 632
- الأشخاص الذين قتلوا في لبنان: نحو 530
المدنيون
- المدنيون الذين قتلوا في غزة: لا تفرق وزارة الصحة بين المدنيين والمسلحين في إحصاءاتها لكنها تقول إن ما لا يقل عن 5956 امرأة و10627 طفلا قتلوا.
- المدنيون الذين قتلوا في لبنان: 97
- عمال الإغاثة الذين قتلوا في غزة: 284
- العاملون بالصحة الذين قتلوا في غزة: أكثر من 500
- الصحفيون والعاملون بالإعلام الذين قتلوا: 113 في الأقل
جنود/مسلحون
- المسلحون الذين قتلتهم إسرائيل في غزة: أكثر من 15000، وفقا للجيش الإسرائيلي
- الجنود الإسرائيليون الذين قتلوا في هجوم غزة البري: 329
- الجنود الإسرائيليون الذين قتلوا في 7 أكتوبر: 314
- الجنود الإسرائيليون الذين قتلوا على حدود إسرائيل الشمالية منذ 7 أكتوبر: 22
- المسلحون الذين قتلوا في لبنان: 377 من حزب الله اللبناني و54 من جماعات متحالفة
الدمار والوضع الإنساني في غزة
- نسبة المباني التي دمرت أو تضررت على الأرجح: 59.3%
- نسبة المنازل التي دمرت على الأرجح: أكثر من 60%
- نسبة مباني المدارس التي دمرت: 85%
- المستشفيات التي تعمل بشكل جزئي: 16 من 36
- المدنيون الفلسطينيون الذين يواجهون انعداما "كارثيا" للأمن الغذائي، وفقا للأمم المتحدة: 495000
- نسبة الطلاب خارج المدارس: 100%
- نسبة شبكة الطرق التي دمرت: 65%
- المقابر التي دمرت: 21 في الأقل
مصابون
- الفلسطينيون المصابون في غزة منذ 7 أكتوبر: 92401
- الفلسطينيون المصابون في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر: أكثر من 5400
- الجنود الإسرائيليون المصابون منذ 7 أكتوبر: 2206
- المدنيون الإسرائيليون المصابون يوم 7 أكتوبر: نحو 4800
النزوح
- الفلسطينيون النازحون حاليا في غزة: 1.9 مليون (86% من تعداد السكان قبل الحرب)
- الإسرائيليون النازحون داخليا من مجتمعات حدودية: 62224 (أقل من 1% من تعداد السكان)
المحتجزون/الأسرى
- المحتجزون في منذ 7 أكتوبر: 251
- المحتجزون الذين أفرج عنهم أو أنقذوا أو تمت استعادتهم: 140
- المحتجزون الأحياء أو الذين لم تتأكد وفاتهم: 74، منهم اثنان احتجزا قبل 7 أكتوبر.
- المحتجزون الذين تأكدت وفاتهم خلال احتجاز حماس لهم: 41، منهم اثنان احتجزا قبل 7 أكتوبر.
- الفلسطينيون الأسرى الذين أفرج عنهم خلال هدنة أسبوع في القتال: 240
- الفلسطينيون المعتقلون منذ السابع من أكتوبر: أكثر من 10 آلاف