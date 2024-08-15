فيما تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الحادي عشر، أصبحت هذه الحرب واحدة من أكثر الصراعات تدميرا في التاريخ الحديث.

فيما يلي تفصيل سريع للصراع بالأرقام.

(الإحصاءات مصدرها تحديثات من الجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء، ووزارة الصحة في غزة، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وأخبار الأسوشيتد برس.

حصيلة القتلى

الفلسطينيون الذين قتلوا في غزة: 40005 في الأقل

الأشخاص الذين قتلوا في إسرائيل: نحو 1200

الفلسطينيون الذين قتلوا في الضفة الغربية: 632

الأشخاص الذين قتلوا في لبنان: نحو 530

المدنيون

المدنيون الذين قتلوا في غزة: لا تفرق وزارة الصحة بين المدنيين والمسلحين في إحصاءاتها لكنها تقول إن ما لا يقل عن 5956 امرأة و10627 طفلا قتلوا.

المدنيون الذين قتلوا في لبنان: 97

عمال الإغاثة الذين قتلوا في غزة: 284

العاملون بالصحة الذين قتلوا في غزة: أكثر من 500

الصحفيون والعاملون بالإعلام الذين قتلوا: 113 في الأقل

جنود/مسلحون

المسلحون الذين قتلتهم إسرائيل في غزة: أكثر من 15000، وفقا للجيش الإسرائيلي

الجنود الإسرائيليون الذين قتلوا في هجوم غزة البري: 329

الجنود الإسرائيليون الذين قتلوا في 7 أكتوبر: 314

الجنود الإسرائيليون الذين قتلوا على حدود إسرائيل الشمالية منذ 7 أكتوبر: 22

المسلحون الذين قتلوا في لبنان: 377 من حزب الله اللبناني و54 من جماعات متحالفة

الدمار والوضع الإنساني في غزة

نسبة المباني التي دمرت أو تضررت على الأرجح: 59.3%

نسبة المنازل التي دمرت على الأرجح: أكثر من 60%

نسبة مباني المدارس التي دمرت: 85%

المستشفيات التي تعمل بشكل جزئي: 16 من 36

المدنيون الفلسطينيون الذين يواجهون انعداما "كارثيا" للأمن الغذائي، وفقا للأمم المتحدة: 495000

نسبة الطلاب خارج المدارس: 100%

نسبة شبكة الطرق التي دمرت: 65%

المقابر التي دمرت: 21 في الأقل

مصابون

الفلسطينيون المصابون في غزة منذ 7 أكتوبر: 92401

الفلسطينيون المصابون في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر: أكثر من 5400

الجنود الإسرائيليون المصابون منذ 7 أكتوبر: 2206

المدنيون الإسرائيليون المصابون يوم 7 أكتوبر: نحو 4800

النزوح

الفلسطينيون النازحون حاليا في غزة: 1.9 مليون (86% من تعداد السكان قبل الحرب)

الإسرائيليون النازحون داخليا من مجتمعات حدودية: 62224 (أقل من 1% من تعداد السكان)

المحتجزون/الأسرى