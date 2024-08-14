أكدت حماس وفصائل فلسطينية، الأربعاء، أن اليوم التالي للحرب الدائرة مع إسرائيل هو "شأن وطني خالص"، مشددة على أن "كل المحاولات لخلق إرادات بديلة ستتحطم".