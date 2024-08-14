واعتبرت البحرين ما حدث "استفزازا متكررا لمشاعر المسلمين، وانتهاكا لجميع الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، في الوقت الذي تتركز فيه جهود المجتمع الدولي نحو تخفيف حدة التوتر وخفض التصعيد في المنطقة"، مؤكدة على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

وكان الوزيران الإسرائيليان إيتمار بن غفير ويتسحاق فاسرلاوف ومستوطنون اقتحموا، الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى في القدس بمناسبة ما يعرف بـ" ذكرى خراب الهيكل".

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المستوطنون وهم يؤدون طقوس وصلوات تلمودية في باحات الأقصى.