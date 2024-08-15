وأتت المحادثات المغلقة في وقت تشهد منطقة الشرق الأوسط توترا ومخاوف من التصعيد جراء الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، مع تعثر الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وترقب رد إيران وحزب الله اللبناني على مقتل القيادي في حماس إسماعيل هنية في طهران وقيادي في الحزب في بيروت.

وقال مكتب أردوغان إن المسؤولين تناولا في القصر الرئاسي "المجازر التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية" فضلا عن "الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم والسلام".

وخلال المباحثات مع عباس، قال أردوغان إنه "من الضروري زيادة كافة الدول جهودها لضمان وقف إطلاق نار عاجل في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع".

وأدرج عباس زيارته لأنقرة بعد لقائه بوتين في موسكو الثلاثاء. وسيلقي كلمة أمام البرلمان التركي في جلسة مخصصة للقضية الفلسطينية الخميس.