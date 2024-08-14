وأكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن وفدا إسرائيليا سيحضر محادثات وقف إطلاق النار التي ستجري، الخميس، في الدوحة.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه "وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مغادرة الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة غدا (الخميس)، وكذلك على التفويض بإجراء المفاوضات".

ونقلت وكالة فرانس برس عن مكتب نتنياهو أن رئيس جهاز الموساد ديفيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن الداخلي شين بيت (الشاباك) رونين بار سيشاركان في محادثات الدوحة.

من جانبه، قال مسؤول مطلع على المحادثات لوكالة رويترز إنه من المقرر عقد المفاوضات في الدوحة، الخميس، بمشاركة مسؤولين من إسرائيل وقطر والولايات المتحدة ومصر.

وأضاف المسؤول أن الوسطاء يتوقعون التشاور مع حركة حماس بعد محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة.

وكان القيادي في حركة حماس محمود مرداوي قد أكد في تصريحات لسكاي نيوز عربية، اليوم إن الحركة لن تشارك بالمفاوضات من أجل التفاوض فقط، مضيفا أن الشعب الفلسطيني هو من يحدد "اليوم التالي" لما بعد الحرب على قطاع غزة.

وأضاف مرداوي أن الحركة لا تفاوض على ما تم الاتفاق عليه والمطلوب تنفيذه، مشيرا إلى أن "هناك مقترحا على الطاولة وافق عليه مجلس الأمن ويجب تنفيذه".

وشدد القيادي في حماس على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وقال "يجب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بالكامل"، مضيفا أنه يجب كذلك "التأكيد على وقف الحرب وعدم اجتزاء أي مناطق من غزة".

وكان ممثل حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، قال لشبكة سي بي أس الإخبارية، أمس الثلاثاء، إن الحركة لن تشارك في المحادثات المقررة غدا الخميس.

وأضاف عبد الهادي أن الحركة لم تتلق ضمانات بأن إسرائيل ستلتزم بالتفاوض بناءً على اقتراح سابق استند إلى رؤية الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن الدولي.

وأضاف "نحن لسنا ضد مفهوم المفاوضات.. كنا مرنين في الجولات السابقة"، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته رفضوا الاقتراح ووضعوا شروطاً جديدة واغتالوا رئيس الحركة إسماعيل هنية في طهران أواخر الشهر الماضي.