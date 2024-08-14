كما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" بشن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة حولا جنوبي لبنان.

ولفتت إلى وقوع 17 جريحا في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة العباسية جنوبي لبنان 4 منهم في حالة حرجة.

من جانبه، قصف حزب الله كريات شمونة بالصواريخ ردا على قصف بلدات الجنوب وخصوصا بلدة العباسية.

وقال الحزب في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ‏ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة العباسية ‏وإصابة المدنيين فيها، قصف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية كريات شمونة بِصليات من صواريخ الكاتيوشا".

‏ وما يزال العالم يترقب هجمات انتقامية من إيران وحلفائها في المنطقة، رغم المطالب الغربية بالإحجام عن ذلك، خوفا من أن تؤدي إلى مزيد من التوترات الإقليمية.

وتعهدت إيران وحليفها حزب الله اللبناني بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية.

وتتبادل إسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي مع حزب الله في لبنان، منذ هجوم 7 أكتوبر.