وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ 10 أشهر، بلغت 39965 قتيلا على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت بين من نقل إلى المستشفيات "36 قتيلا.. خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح الأربعاء.

وأشارت إلى أن 54 فلسطينيا أصيبوا منذ أمس وحتى اليوم، الأمر الذي يرفع عدد الجرحى الإجمالي إلى 92294 إصابة منذ السابع من أكتوبر.

وفي الضفة الغربية المحتلة، أكدت إسرائيل ومصادر فلسطينية مقتل 6 فلسطينيين خلال الليل وصباح الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة وبالقرب من القدس.

وأعلن محافظ طوباس أحمد سعد لوكالة فرانس برس "وفاة 5 فلسطينيين هذا الصباح، 4 في طمون وواحد في طوباس".

وبحسب سعد "بدأت الهجمة بعد الفجر، حاصرت (القوات الإسرائيلية) منزلا في طوباس وأخلته ومن ثم تم قصف المنزل بقذيفة إنيرجا".

وأضاف "تحتجز قوات الاحتلال الجثامين الخمسة".