وقال السفراء في بيانهم: "لا نعرف كم من الفرص لدينا لإعادة هذه المفاوضات إلى نصابها والتوصل إلى نتيجة ناجحة. والنتيجة تعني عودة الرهائن إلى ديارهم؛ وإعادة توحيد الأسر".

وأضافوا "نحن نقف مع الرهائن وعائلاتهم، وندعو جميع الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة الآن".

وتضغط الولايات المتحدة من أجل عقد جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس هذا الأسبوع في محاولة أخيرة لجلب الهدوء إلى القطاع وتحرير المحتجزين في غزة بعد أكثر من 10 أشهر من بدء الحرب.

وتوقفت المفاوضات بين إسرائيل وحماس لعدة أشهر وسط تبادل الاتهامات من الجانبين.

ودعت الولايات المتحدة ومصر وقطر الأطراف إلى استئناف المحادثات يوم الخميس، ووعدت بتقديم مقترحاتها الخاصة لسد الفجوات المتبقية إذا لزم الأمر.