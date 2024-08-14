وشرح المسؤول أن 20 مليارا من المبيعات صادقت عليها الإدارة الأميركية في الساعات الماضية، شملت 50 مقاتلة حربية من الجيل الأخير للطائرات "أف-15" وصواريخ جوّ- جوّ من نوع "آمرامرز" وذخيرة مدفعية للدبابات الإسرائيلية فضلا عن عدد من الآليات العسكرية التكتيكية.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، وافق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على بيع:

طائرات إف-15 ومعدات بقيمة 19 مليار دولار تقريبا.

ذخائر دبابات قيمتها 774 مليون دولار.

ذخائر مدافع هاون متفجرة بما يزيد على 60 مليون دولار.

مركبات عسكرية بقيمة 583 مليون دولار.

وسبق هذه الصفقة، إقرارُ الكونغرس الأميركي في أبريل الماضي مساعدة عسكرية لإسرائيل بلغت حينها 26 مليارا و380 مليون دولار، أُضيف إليها لاحقا 4 مليارات دولار من الصواريخ الاعتراضية لمنظومة "ديفيد سلينغ" الدفاعية الصاروخية الإسرائيلية.

هذا كله طبعا إلى جانب المساعدات العسكرية السنوية التي يقدمها البنتاغون إلى إسرائيل والتي تبلغ 3 مليارات و500 مليون دولار.

وفي منشور على موقع إكس، شكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت المسؤولين الأميركيين على مساعدتهم لإسرائيل في الحفاظ على "تفوقها العسكري النوعي في المنطقة" والتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.

وتواجه واشنطن انتقادات محلية ودولية متزايدة بسبب دعمها العسكري لإسرائيل.