وأضافت: "حزب الله قد يشن هجوما على إسرائيل بعد انتهاء زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكستين ولكنه لم يحدد أهدافه بعد".

وتفاقمت التوترات الإقليمية في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت قتلت فؤاد شكر القائد العسكري البارز في حزب الله.

وكشف نائب إيراني، مساء السبت، أن رد بلاده على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران سيكون "مفاجئا على إسرائيل وقد يستمر عدة أيام".

واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال هنية وتوعدت بالانتقام، فيما لم ترد تل أبيب بنفي ذلك أو الإقرار به حتى الآن.

خامنئي: هناك مبالغة بشأن قدرات الأعداء

من ناحية ثانية، قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن "العدو يسعى لخلق حالة من الخوف ودفعنا للوراء عبر الحرب النفسية خاصة في المجالات العسكرية.. والحرب النفسية ضد إيران مبنية على أساس المبالغة بشأن قدرات الأعداء".

وأضاف خامنئي قائلا: "قبضة الأعداء ليست قوية كما يجري الترويج لها وعلينا الاعتماد على أنفسنا.. والتهويل بقدرة الأعداء هدفه بث الخوف بين أبناء شعبنا من الولايات المتحدة وبريطانيا والصهاينة".