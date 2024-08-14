وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت بين من نقل إلى المستشفيات "36 شهيدًا.. خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح الأربعاء.

وأشارت إلى أن 54 فلسطينيا أصيبوا منذ أمس وحتى اليوم، الأمر الذي يرفع عدد الجرحى الإجمالي إلى 92294 إصابة منذ السابع من أكتوبر.

من ناحية ثانية، قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "ألأونروا" اليوم إن تأثير حرب غزة في الأطفال هائل وخصوصا على صحتهم العقلية والنفسية وينبغي لنا إعادتهم إلى التعلم بالتعاون مع الشركاء.

وأضاف أن 625 ألف طفل في غزة، منهم 300 ألف من طلاب الوكالة خسروا عاما دراسيا.

وأشار إلى أن 4 من كل 5 مبان مدرسية في غزة تعرضت للقصف المباشر أو تضررت وبحاجة لإصلاح أو إعادة بناء.

مقتل 6 في الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية المحتلة، أكدت إسرائيل ومصادر فلسطينية مقتل 6 فلسطينيين خلال الليل وصباح الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة وبالقرب من القدس.

وأعلن محافظ طوباس أحمد سعد لوكالة فرانس برس "استشهاد 5 فلسطينيين هذا الصباح، 4 في طمون وواحد في طوباس".

وبحسب سعد "بدأت الهجمة بعد الفجر، حاصرت (القوات الإسرائيلية) منزلا في طوباس وأخلته ومن ثم تم قصف المنزل بقذيفة إنيرجا".

وأضاف "تحتجز قوات الاحتلال جثامين الشهداء الخمسة".