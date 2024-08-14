وأضاف مرداوي أن الحركة لا تفاوض على ما تم الاتفاق عليه والمطلوب تنفيذه، مشيرا إلى أن "هناك مقترحا على الطاولة وافق عليه مجلس الأمن ويجب تنفيذه".

وشدد القيادي في حماس على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وقال "يجب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بالكامل"، مضيفا أنه يجب كذلك "التأكيد على وقف الحرب وعدم اجتزاء أي مناطق من غزة".

وعبر القيادي في حماس عن قناعة الحركة بأن حزب الله اللبناني سيرد على اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر.

وقال محمود مرداوي لسكاي نيوز عربية إن "اليوم التالي لغزة يحدده الشعب الفلسطيني".

وكان ممثل حماس في لبنان أحمد عبد الهادي قال لشبكة سي بي أس الإخبارية، أمس الثلاثاء، إن الحركة لن تشارك في المحادثات المقررة غدا الخميس.

وأضاف عبد الهادي أن الحركة لم تتلقَّى ضمانات بأن إسرائيل ستلتزم بالتفاوض بناءً على اقتراح سابق استند إلى رؤية الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن الدولي.

وأضاف "نحن لسنا ضد مفهوم المفاوضات.. كنا مرنين في الجولات السابقة"، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته رفضوا الاقتراح ووضعوا شروطاً جديدة واغتالوا رئيس الحركة إسماعيل هنية في طهران أواخر الشهر الماضي.

وقال عبد الهادي: "لذلك لن نشارك" في محادثات الخامس عشر من أغسطس "وسنعود إلى نقطة البداية".