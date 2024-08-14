جاء ذلك في مقابلة لقائد الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي العميد دان غولدفوس مع القناة الإسرائيلية 12، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي المقابلة، يصف غولدفوس كيف عثرت القوات الإسرائيلية على مخبأ يحيى السنوار تحت الأرض، وتحدث عن نجاحات الجيش الإسرائيلي في الحرب في غزة.

وقال غولدفوس، الذي انتهت مهمته في غزة للقناة 12 الإخبارية إن الجيش الإسرائيلي كان "على بعد دقائق" من القبض على زعيم حماس يحيى السنوار في مجمع بأحد أنفاق غزة.

في المقابلة المطولة، سُئل العميد دان غولدفوس عن مدى قربه من القبض على الرجل الذي يقف وراء هجوم حماس في مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر، فأجاب: كنا قريبين جدا.. كنا في مجمعه تحت الأرض.. كانت ساخنة".

وأوضح غولدفوس عندما سئل عما يقصده بـ"ساخنة" قائلا "وجدنا الكثير من المال هناك.. وكانت ’القهوة‘ لا تزال ساخنة.. والأسلحة مبعثرة في كل مكان".

وسأله المحاور "إذن كان ذلك بعد دقائق من مغادرته؟"

رد غولدفوس: "دقائق.. حقا دقائق".

يشار إلى أن السنوار اختير لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس مؤخرا، في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية في طهران.