وفي وقت سابق، قال مصدر أمني لرويترز إن جماعات مسلحة مدعومة من إيران استهدفت القاعدة بست قذائف سقطت جميعها في محيط القاعدة الأميركية، مضيفا أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة رد على الهجوم بالمدفعية.

وأوضح المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن القذائف لم تصب القاعدة ولم تقع إصابات. واستشهد المسؤول بتقارير أولية يمكن أن تتغير.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات حربية أميركية حلقت بكثافة في سماء ريف دير الزور عقب الهجوم.

وقالت شركة "كونوكو فيليبس" إنها على علم بتقارير عن أضرار لحقت بقاعدة للقوات الأميركية وقوات التحالف في شرق سوريا تحمل اسم كونوكو. وسحبت الشركة أصولها من سوريا أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، إن ثمانية جنود أميركيين أصيبوا في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في سوريا الأسبوع الماضي.