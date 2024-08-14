وقال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال جلسة التصويت: "نسعى في مجلس النواب لتحقيق سلطة واحدة قادرة على السيطرة والعدالة بين الشعب".

وأضاف: "مجلس النواب يصوت في جلسته اليوم، بالموافقة على إنهاء ولاية حكومة الدبيبة واعتبار الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة".

ما خلفيات هذا التصويت؟

في هذا الصدد، أوضح الصحفي في قناة "سكاي نيوز عربية"، الشيخ ولد السالك:

اعتقادي أن هذه رسالة من عقيلة صالح للمجتمع الدولي.

عقيلة صالح يريد الضغط على المجتمع الدولي.

لا أعتقد أن قرار البرلمان الليبي سيكون له أي مفعول على أرض الواقع.

يجب الضغط على الدبيبة، لكي تجرى انتخابات.