وقال الموقع نقلا عن مصدرين لم يذكر اسميهما إن سفر بلينكن تأجل بسبب "حالة الضبابية التي تكتنف الوضع".

وأطلقت حماس صاروخين استهدفا تل أبيب للمرة الأولى منذ أشهر، بينما شنت إسرائيل غارات جوية منفصلة على غزة أسقطت قتلى.

ورفضت إيران، يوم الثلاثاء، دعوات وجهتها ثلاث دول أوروبية تطالبها بالإحجام عن شن هجمات انتقامية من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات الإقليمية.

أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بيانا مشتركا يوم الإثنين يؤيدون فيه أحدث الجهود التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة من أجل التوسط في اتفاق لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال مسؤولون أميركيون أمس الاثنين إنهم يتوقعون أن تنعقد المحادثات يوم الخميس كما هو مخطط لها.