وأفادت مراسلة سكاي نيوز عربية أنه تم استهداف السيارة التي كانت تقل العنصرين من حزب الله، في البلدة اللبنانية.

كما صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أكد الأنباء، حيث أعلن ان الغارة بمسيرة إسرائيلية والتي استهدفت بعد ظهر اليوم سيارة في بلدة برعشيت أدت إلى مقتل شخصين.

وانتشرت مشاهد للسيارة محترقة كليا وتندلع النيران منها، في حين تجمهر حولها عدد من الأشخاص.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين تكثيف استطلاعاته في الأجواء اللبنانية، وتأهب بأقصى الدرجات، تحسبا لردّ حزب الله على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر في 30 يوليو الفائت.