وجاء في البيان: "لا تتضمن مسودة 27 يوليو شروطا جديدة ولا تتعارض مع مخطط 27 مايو. حماس هي التي طالبت بـ 29 تغييرا، وهو ما عارضه رئيس الوزراء".

وقال مكتب نتنياهو: