كما جاء في البيان اعتبار القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب، كما جاء بالإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بالخصوص، وعُلقت الجلسة إلى الإثنين القادم.

ومن جهته، قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح: "نسعى في مجلس النواب لتحقيق سلطة واحدة قادرة على السيطرة والعدالة بين الشعب".

وأضاف: "العاصمة طرابلس وقعت تحت سيطرة عصابات مسلحة أعلنت وجودها بعد انتخابات مجلس النواب".

وأكمل: "مجلس النواب يصوت في جلسته اليوم، بالموافقة على إنهاء ولاية حكومة "الدبيبة" واعتبار الحكومة الليبية برئاسة "أسامة حماد" هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة".