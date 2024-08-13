وأضافت الهيئة في مذكرة أن السفينة وطاقمها بخير وفي الطريق إلى الميناء التالي.

ويشن الحوثيون هجمات على الملاحة الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر الماضي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ردا على هجمات الحوثيين التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية إذ أجبرت شركات الشحن على تحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس، والإبحار عبر الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.