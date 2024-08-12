وعزت المصادر ذلك لما سمته عدم توافر الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي للتوصل لاتفاق، إضافة إلى حالة الترقب لرد إيران والتنظيمات المرتبطة بها على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.

وذكرت المصادر المصرية لمراسل "سكاي نيوز عربية" بالقاهرة أن بيان قادة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية الصادر في 8 أغسطس الجاري بشأن الدعوة لجولة مفاوضات جديدة كان واضحا فيما يتعلق بالأسس التي يمكن أن تمثل نقطة انطلاق المفاوضات بما يقود نحو التوصل لوقف إطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمعتقلين وهي المبادئ التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن وتمت المصادقة عليها فى قرار مجلس الأمن.

وأشارت المصادر إلى أن هناك "متابعة على مدار الساعة للتطورات على الأرض، وتأثيرها على المسار التفاوضي، ولدينا تصور لكيفية جسر الهوة وسد الثغرات الخاصة بحل البنود المتعلقة بالتنفيذ وصولا للاتفاق النهائي".

حماس لن تشارك في المفاوضات

وقالت مصادر فلسطينية لـ"سكاي نيوز عربية"، الإثنين، إن حماس لن تشارك بمفاوضات وقف إطلاق النار الخميس بانتظار الرد الإيراني على اغتيال هنية

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي طالبت فيه حركة حماس، الوسطاء بوضع خطة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في شهر يوليو الماضي دون الانخراط في مفاوضات جديدة.

وكانت دول الوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر قد دعوا في بيان مشترك، إسرائيل وحماس لاستئناف محادثات الهدنة في 15 أغسطس إما في الدوحة أو القاهرة الأسبوع المقبل لتجاوز الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

موقف حماس ووضع محور فلادلفيا

وفيما يتعلق بموقف حركة حماس، أشارت المصادر المصرية إلى أن ردود الحركة كانت إيجابية ، وأن الكرة في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يبدو أنه غير معني بالتوصل لاتفاق.

وبخصوص وضع معبر رفح البري ومحور فلادلفيا أوضحت المصادر لمراسل "سكاي نيوز عربية" بالقاهرة أن الوفد الأمني المصري أكد لكافة الأطراف في أكثر من مرة على الموقف المصري في هذا الشأن والذي يتلخص في ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من المحور والجانب الفلسطيني من المعبر، مع انفتاح القاهرة على أي مقترحات تلبي هذا المطلب من أجل إعادة تشغيل معبر رفح البري، مشيرة إلى وجود تفاهمات مع السلطة الفلسطينية في هذا الملف.

وشددت المصادر على أن القاهرة تكثف من جهودها مع كافة الأطراف من أجل توفير أسباب نجاح جولة المفاوضات انطلاقا من قناعتها بضرورة التوصل لاتفاق لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشتى الطرق والوسائل، والعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، رغم ما يواجهه المسار التفاوضي من عقبات.

ردع هجوم حزب الله وإيران