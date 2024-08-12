وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن الدفعة الصاروخية طالت 8 بلدات في الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

من جانبه، أعلن حزب الله أن عناصره قصفت المقر المستحدث لقيادةالفرقة 146 في جعتون بدفعات من صواريخ الكاتيوشا، مضيفاً أن القصف جاء رداً على الاعتداءات على قرى جنوبية خصوصا بلدة معروب.

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن صفارات إنذار وانفجارات قوية دوت في في نهاريا وبلدات بالجليل الأعلى في أعقاب سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.