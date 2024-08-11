هجوم دموي لاقى تنديدا واسعا عربيا وإقليميا ودوليا، واعتبرته مسؤولة في الأمم المتحدة، إبادة جماعية، ضدّ الفلسطينيين.

وقالت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة في الأراضي الفلسطينية الإيطالية، فرانشيسكا ألبانيز، إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية ضدّ الفلسطينيين، في حيّ تلو الآخر ومستشفى تلو الآخر ومدرسة تلو الأخرى ومخيّم للاجئين تلو الآخر وفي منطقة آمنة تلو الأخرى.

وأشارت إلى أنّ إسرائيل تشنّ مثل هذه الضربات على الفلسطينيين مستخدمة أسلحة أميركية وأوروبية.

وتزامنا مع ذلك ذكر موقع "أكسيوس"، أن عددا من مسؤولي الإدارة الأميركية سيتوجهون للشرق الأوسط لدفع المساعي الرامية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

ومن المتوقع أن يزور مدير المخابرات الأميركية وليام بيرنز المنطقة الأسبوع المقبل، كما يزور المستشار الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، القاهرة الأسبوع المقبل.

وأشار الموقع إلى أن مسؤولين أميركيين ومصريين وقطريين، يعكفون على محاولة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، قبيل الجولة الأخيرة من المفاوضات في الخامس عشر من أغسطس الجاري.

وفي هذا السياق، قال الباحث في مركز الإمارات للسياسات، الدكتور محمد الزغول في حديث مع "سكاي نيوز عربية":

المبادرة التي طرحها الوسطاء رفعت مستوى الآمال خلال الأيام الماضية بالعودة للمفاوضات، وإيران أعربت عن أملها في ألا يؤدي ردها على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى إلحاق الضرر بالمفاوضات.

البيت الأبيض أكد بأنه لن يسمح بتضييع الفرصة والوصول لوقف إطلاق النار.

التلفزيون الإيراني حذف شعار "الانتقام للضيف" من شاشته، وهذا ما عكس على مايبدو تأجيل الرد لتسهيل إحياء المفاوضات.

رسالة نتنياهو بشعة تفيد بأن الحرب ليست على حماس بل على شعب غزة.

لدينا أكثر من 40 ألف قتيل وقطاع غزة المحاصر ألقي عليه 10 أضعاف ما ألقي على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

مستشفيات غزة مليئة بالفرق الطبية من مختلف دول العالم كلهم يؤكدون أن حصيلة القتلى صحيحة.

ما يجري جريمة إبادة ونتنياهو مصر عليها، حكومته أصبحت خطرا على الأمن الدولي وعلى جو بايدن لجمها خوفا من انزلاق المنطقة إلى الحرب.

نحن نعرف أن المقاومة في الضفة باتت قريبة من إنتاج الصواريخ، والحراك سينتقل من غزة إلى الضفة، فهل يتم تهريب الأسلحة من سيناء إلى الضفة، بالطبع هذا غير منطقي.

على إسرائيل أن تسأل نفسها عن بنى الفساد التي تسمح لجهات متعددة وليس فقط حماس بشراء سلاح الجيش الإسرائيلي نفسه.

أثق أن مصر تقوم بأكثر من واجبها لتحقيق السلام، ومع ذلك إسرائيل تتهمها بالتقصير، والحقيقة هي يجب أن تتهم أجهزتها الأمنية بذلك.

من جانبه، قال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور جمال عبد الجواد:

يصعب على إسرائيل رفض العرض الأميركي للمبادرة، لكن في نفس الوقت إسرائيل تتصرف بطريقة تفسد أجواء إحياء التفاوض.

حتى إيران تتصرف بطريقة أكثر مسؤولية إزاء هذه الفرصة، حتى لو استخدمت الموقف للتراجع عن الرد على مقتل هنية.

هناك ادعاءات إسرائيلية عن وجود أنفاق تحت معبر فيلادلفيا لكنها لا تقدم دليلا على ذلك.

مصر خلال الحرب على الرهائن سدت كل الأنفاق باستخدام تكنولوجيا متقدمة حصلت عليها من الولايات المتحدة.

وجود الولايات المتحدة ضروري، لأنها الضامن في العلاقات المصرية الإسرائيلية منذ توقيع كامب ديفيد.

محور فيلادلفيا ذريعة تستخدمها إسرائيل حتى لا توقف عملياتها في قطاع غزة.

بدوره، قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق داني أيالون: