وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعداً في العنف منذ أكثر من عام، لكنّ الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر.

وتقول إسرائيل إن عمليات الاقتحام المتكررة لجنين وبعض مخيمات الضفة الغربية يهدف إلى "القضاء على خلايا إرهابية مسلحة تهدد أمنها".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 8 فلسطينيين، الثلاثاء، برصاص قوات اسرائيلية خلال توغل في الضفة الغربية، فيما أصيب أكثر من 10 أشخاص بجروح.

وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن طائرات سلاح الجو استهدفت في غارتين منفصلتين "خلايا مخربين مسلحة" خلال عملية عسكرية لقوات الأمن بمنطقة جنين.