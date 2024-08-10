وأضافت القيادة المركزية الأميركية في منشور على موقع "إكس" أن القوات دمرت أيضا طائرتين مسيرتين للحوثيين فوق البحر الأحمر.

وتابعت: "هذه الأسلحة شكلت تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

ومنذ نوفمبر الماضي، يشنّ الحوثيون المدعومون من إيران، عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.

ويقول الحوثيون إن العمليات التي يقومون بها تأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي بين إسرائيل وحركة حماس.