ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها، إن 4 فلسطينيين قتلوا، وأصيب آخرون، جرّاء قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة حمادة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصيب 4 آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة القريناوي جنوب مخيم النصيرات، فيما تعرضت أرض زراعية للقصف في محيط مقبرة الزوايدة جنوب غرب النصيرات.

وأضافت المصادر، أن 4 فلسطينيين آخرين قتلوا جراء قصف إسرائيلي لخيمة في موقع 14 قرب مدرسة المزرعة شرق دير البلح وسط غزة.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى في القطاع يقترب من 40 ألفا في الأشهر العشرة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.