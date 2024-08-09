وأطلعت الإدارة الكونغرس هذا الأسبوع على قرارها برفع الحظر، حسبما قال أحد مساعدي الكونغرس. وأفاد مصدر بأنه قد يستأنف البيع في أقرب وقت الأسبوع المقبل.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن: "لقد التزم السعوديون بجزءهم من الصفقة، ونحن مستعدون للوفاء بجزئنا، وسنعيد هذه الحالات إلى النظام العادي من خلال إشعارات وتنسيق مناسب مع الكونغرس".