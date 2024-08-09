وتفاقمت التوترات الإقليمية في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت قتلت فؤاد شكر القائد العسكري البارز في حزب الله.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هذا الأسبوع إن بلاده طلبت من الحلفاء توصيل رسائل إلى النظام الإيراني تهدف لعدم التصعيد.

وتعمل إدارة جو بايدن على الضغط على كل من إسرائيل وإيران لعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تزيد من تأجيج المنطقة.