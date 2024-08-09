ونقلت رويترز عن الهيئة الناقلة إن الناقلة، التي ترفع علم ليبيريا، وطاقمها بخير وإنها تبحر نحو ميناء الرسو التالي.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن تُدير الناقلة شركة "دلتا تانكرز" ومقرها أثينا.

وكان على متن كل زورق من الزورقين المطليين باللونيين الأبيض والأسود أربعة أشخاص. وكانوا جميعا يرتدون معاطف واقية من المطر باللونين الأبيض والأصفر، حسبما ورد في تقرير الهيئة.

وأثارت هجمات جماعة الحوثي ضربات انتقامية من الولايات المتحدة وبريطانيا، وأدت إلى تعطيل التجارة العالمية بعدما حول أصحاب السفن مسار سفنهم بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس للإبحار في الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح.