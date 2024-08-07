وقال قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإیراني علي رضا صباحي: "أدت التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في المعدات والأسلحة المحلية لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش إلى زيادة القدرات الجديدة والفريدة من نوعها في مجال العمليات، وتحسين قوة الوحدات القتالية الاستراتيجية".

وأضاف فرد خلال زيارته التفقدية للقاعدة الإستراتيجية أن: "التدابير المتخذة لتحسين القدرات الرادارية والصاروخية والطائرات بدون طيار تتماشى مع التهديدات المتصورة والناشئة".

وأشار إلى أن "إنتاج القوة للمواجهة مع كافة أنواع التهديدات هو على الأجندة الجادة لهذه القوة".

ويأتي هذا التحرك في الوقت الذي تهدد فيه إيران بتنفيذ هجوم ضد إسرائيل في أعقاب اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.

وألقت إيران وحماس باللوم على إسرائيل في مقتل هنية، وتعهدتا مع حزب الله بالانتقام. فيما لم تعلن إسرائيل أو تنفي مسؤوليتها.

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن إيران لن تبقى صامتة أبدا في مواجهة العدوان على مصالحها وأمنها.