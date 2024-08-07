وقال هاليفي خلال الزيارة: "لدينا القدرة على شن هجوم سريع على أي مكان.. في لبنان، في كل مكان في غزة، في كل مكان في الشرق الأوسط، فوق وتحت الأرض".

وخلال حديثه، لوحظ وجود طائرة مقاتلة خلفه، حيث أعلن "الاستعداد العالي"، وعلق على تعيين السنوار زعيما لحركة حماس: "هذا الأمر بالنسبة لنا يمثل حافزا إضافيا للعثور عليه".

وتوعّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بالعثور على يحيى السنوار وتصفيته، بعدما سُمّي رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس: "سنسعى جاهدين للعثور عليه ومهاجمته واستبدال رئيس المكتب السياسي (لحماس) مجددا".

وأعلنت حركة حماس، الثلاثاء، تعيين زعيمها في غزة، يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي، خلفا لإسماعيل هنية.