وأضاف بزشكيان لماكرون خلال اتصال هاتفي: "لن تبقى إيران صامتة أبدا في‭ ‬وجه العدوان على مصالحها وأمنها"، منتقدا إسرائيل بسبب حربها المستمرة منذ 10 أشهر على قطاع غزة.

وذكرت وسائل الإعلام أن بزشكيان قال "إذا كانت الولايات المتحدة ودول الغرب تسعى بحق إلى تجنب اندلاع حرب في المنطقة، فلابد أن تجبر هذا النظام (إسرائيل) على وقف الإبادة الجماعية والهجمات على غزة وقبول وقف إطلاق النار".