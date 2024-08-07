وأظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مطار بن غوريون في تل أبيب وهو خاليا من حركة المسافرين وحتى من العاملين في المطار.

وارتفعت حدة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران يوم الأربعاء، بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر، القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران.

وتتصاعد المخاوف من أن يتحول التصعيد بين إيران وإسرائيل إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.