وذكرت الحركة أن مقاتليها دمروا ناقلتي جند من نوع "نمر" بعبوة وقذيفتين، كما استهدفوا دبابتين من نوع "ميركافا" بعبوة أرضية وقذيفة، شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأضافت حماس أنه "جرى رصد هبوط الطيران المروحي لإجلاء" المصابين.

وتكثف إسرائيل ضرباتها على غزة مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى ما يقارب 40 ألفا، وفق السلطات الصحية في القطاع.

وقبل أيام اغتيل رئيس الجناح السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، في هجوم نسب إلى إسرائيل التي لم تعلن مسؤوليتها عنه حتى الآن.