كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني مقتل 9 فلسطينيين برصاص قوات إسرائيلية خلال توغل في الضفة الغربية، فيما أصيب أكثر من 10 أشخاص.

وقالت الوزارة ومقرها رام الله، إن 4 فلسطينيين "استشهدوا في بلدة عقابا قضاء طوباس" شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من 600 فلسطيني قتلوا بنيران إسرائيلية في الضفة منذ بدء الحرب، وقضى معظمهم خلال مداهمات اعتقال عسكرية واحتجاجات عنيفة.